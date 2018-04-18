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"AK Parti'de erken seçim isteyenler, Erdoğan'ı ikna edemedi, tezlerini Bahçeli üzerinden devreye soktu!"

"Bahçeli, AK Parti ile danışıklı dövüş içinde bu açıklamayı yaptı"

18 Nisan 2018 12:15

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 26 Ağustos 2018'e çekilmesi önerisiyle ilgili olarak kulis yazdı. Üç senaryonun dillendirildiğini ifade eden Selvi, bunlardan birini "AK Parti’de erken seçim isteyenler, Erdoğan’ı ikna edemeyince tezlerini Bahçeli üzerinden devreye soktular" diye özetledi. 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuya ilişkin olarak "İlgili kurullarda değerlendirilir" dediğini hatırlatan Selvi, sözlerine şöyle devam etti:

"Asıl önemli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrıydı. Erdoğan’a, Meclis’e adım attığı anda, 'Bir açıklama yapacak mısınız?' diye sorduk, 'Şu anda düşünmüyorum' karşılığını verdi, 'Yarın görüşmemiz var' demekle yetindi. Fazla bir renk vermedi ama erken seçime sıcak bakan bir ifade tarzı değildi."

Bahçeli'nin açıklamasına ilişkin olarak üç senaryonun dillendirildiğini ifade eden Selvi, bunları şöyle sıraladı:

1- Bahçeli, AK Parti ile danışıklı dövüş içinde bu açıklamayı yaptı.

2- AK Parti’de erken seçim isteyenler, Erdoğan’ı ikna edemeyince tezlerini Bahçeliüzerinden devreye soktular.

3- Bahçeli, kimseyle konuşmadan kendi değerlendirmeleri doğrultusunda bu kararı aldı.

 

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