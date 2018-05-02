"AK Parti'de büyük değişim yolda, Erdoğan'ın kampanyasında laiklik vurgusu da olacak"

Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, hükümet sahibi AKP'de büyük değişimin yolda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018'de yapılacak baskın seçim için laiklik vurgusunu da kullanacağını söyleyen Çevikcan, "1.5 milyon genç seçmene hitap eden bir söylem ön planda olacak" ifadesini kullandı.

Çevikcan Erdoğan'ın 'alarm verdi'ğini söyleyerek, arka planda, 'yasamada iktidar' üzerinde yoğunlaşıldığını bildirdi.

"Yeni sistem Cumhurbaşkanı’nı öne çıkarsa da kanunların geçirilmesi, OHAL ve bütçenin kabulü gibi kritik kararların adresi Meclis’in önemi hâlâ büyük" iddiasında bulunan Çevikcan "Ak Parti’de büyük değişim yolda" başlığıyla kaleme aldığı yazıda şunları söyledi:

600 vekilin olacağı sistemde, kıl payı farkla ya da MHP destekli bir çoğunluğun sağlanması halinde Ak Parti’nin sorun yaşayacağı açık. Üstelik MHP’ye mahkûmiyet de kritik bir sorun.

Erdoğan, bu nedenle üstünlük sağlayabilecek bir aday listesi ve seçim kampanyası hazırlığında.

Gelen bilgiler, mevcut vekillerin üçte ikisinin değişeceği, bakanların ve partinin A takımındaki bazı isimlerin Beştepe’deki kurmay ekibine, bazılarının belediye başkan adaylığına kaydırılacağı, duayen isimlerle ilgili son kararı Erdoğan’ın vereceği geniş bir revizyonu işaret ediyor.

Kampanyada ise Erdoğan’ın dile getirdiği, daha fazla özgürlük, demokrasi ve refah eksenli, laiklik vurgusunun da olacağı, 1.5 milyon genç seçmene hitap eden bir söylem ön planda olacak.

Somut vaatlerin en önemli kısımları da dünkü torba tasarıyla zaten Meclis’e geldi.

Hem Cumhurbaşkanlığı’nı hem Meclis’i kazanmak temel hedef.