İnternethaber yazarı Hadi Özışık, AKP'nin İstanbul'da sosyal medyada şov yaparak yan gelip yatan bir çok belediye başkanı olduğunu ve bu başkanların 2019'da gidici olduğunu iddia etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın da oturduğu koltuğun hakkını vermediğini ve Büyükşehir'e oynadığını savunan Özışık'ın AKP'de gidici olarak işaret ettiği isimler şöyle: "Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sultangazi Belediye Başkanı İsmail Erdem, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın kesin gidici isimler.."

Hadi Özışık'ın "AK Parti'de bu belediye başkanları gidici!" başlığıyla yayınlanan yazısı şöyle:

"AK Parti'de kim gidiyor, kim kalıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne yapıyor peki? 2019'daki yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceğini, defaatle Tayyip Bey'den dinledik:

-Halkta karşılığı olan isimleri aday göstereceğiz.

AK Parti'de hâlâ işbaşında olan kimi belediye başkanları, yıllarca sırtını partiye ve Tayyip Erdoğan'a bağlayıp koltuğunu korudu. Bu arkadaşların daha şimdiden suyu ısındı bile.

İstanbul'da mesela...

Sabahtan akşama kadar artistik pozlar vermeyi hizmet gibi sunan, sosyal medyada şov yaparak yan gelip yatan bir çok belediye başkanı 2019'da gidici...

Oturduğu koltuğun hakkını vermedikleri gibi, Büyükşehir'e oynayanlar var AK Parti'de... Bunların başını da Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan çekiyor. Son dönemi olduğu halde aracılar vasıtasıyla yalvar yakar olanlar var...

Bu konuda yazacak çok şey var, klavyemin tuşlarına dolanan çok fazla isim hakkında son sözü söylemedim daha. O gün elbette gelecek, hepsinin ismi tek tek listelenecek.

Ve fakat...

Üçünü beşini açıklamakta sakınca yok.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sultangazi Belediye Başkanı İsmail Erdem, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın kesin gidici isimler..

Dahası da var...

O isimleri de netleştirdikten sonra yazacağım."

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