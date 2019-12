'AK Parti'de arkadan hançerlemek yok'

T24 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''AK Parti'de arkadan hançerlemek yoktur'' dedi. Türkiye'nin artık faili meçhullerle anılmadığın iddia eden Bağış, Türkiye'nin çetelerle yönetilmesini isteyen olduğunu söyledi.





Bağış AKP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, AKP'de her şeyin konuşulduğunu, parti içi demokrasinin en çok işlediği parti olduğunu belirtti.







'Alınan kararların arkasında yumruk gibi duruyoruz'







AKP'de her şeyin açık ve net olduğunu, bu nedenle bugüne kadar yaşanan süreçte AK Parti'yi bölmek, parçalamak, kendi çaplarında küçültmek isteyenlerin başaramadığını ifade eden Bağış, şöyle konuştu:





''Türkiye'de hiç bir partide her ay genel başkanı ve başbakanı bir tam gününü ayırarak 81 ilden gelen il başkanlarıyla, kadın kollarıyla gençlik kolları başkanlarıyla Türkiye nereye gidiyor neler yapıyoruz, neler yapmamız lazım diye tartışmıyor. Türkiye'de diğer partiler birbirlerini tartışıyorlar ama gizli saklı tartışıyorlar. Partide alınan kararları istişare ile alıyoruz ve ondan sonra alınan kararın arkasında 'yumruk' gibi duruyoruz. İşte AK Parti'yi diğer partilerden farklı yapan da bu özelliğidir.





Bizde arkadan hançerlemek yoktur. Bizde birbirimize ayak oyunu yapmak yoktur. Başka partilerde bu tür numaraları hep birlikte görüyoruz.''







'AK Partiye karşı tek bir liste...'







Türkiye'nin 30 yıl önceki gibi kitapların toplatılarak yakıldığı, 10 yıl önce olduğu gibi şiir okuyan siyasilerin hapsedildiği bir ülke olmadığını anlatan Bağış, şöyle konuştu:





''Artık Türkiye faili meçhullerle anılmıyor. Türkiye artık işkence gören aydınları ve gazetecileriyle anılmıyor. Arkadaşlar Mecliste tek muhalefet var. Mecliste öyle üç dört muhalefet parti yok sakın yanlış anlaşılmasın Mecliste tek bir muhalefet var, o da değişime karşı duranlar. Demokrasiye karşı duranlar. Statükoyu isteyenler, Türkiye'nin eskiden olduğu gibi çeteler tarafından yönetilmesini isteyenler var.





Bir sonraki seçimde MHP, CHP, BDP ortak seçim kampanyası yürütürlerse, AK Parti'ye karşı tek bir liste ile çıkarlarsa sakın şaşırmayın. Çünkü Mecliste birlikte hareket ettiler. Birbirine zıt zannettiğiniz partiler öyle bir kucaklaştılar ki orada neyin ne olduğu nasıl olduğu çok net bir şekilde ortaya çıktı.''