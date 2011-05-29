T24 LogoT24 Logo
Gündem

AK PARTİ VE MHP'YE MOLOTOF KOKTEYLİ BULANIK (A.A)

29 Mayıs 2011 13:16

-AK PARTİ VE MHP'YE MOLOTOF KOKTEYLİ BULANIK (A.A) - 29.05.2011 - Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti ve MHP seçim bürolarına molotof kokteyli atıldı. Edinilen bilgiye göre, Bulanık ilçesinde, eski sanayi sitesindeki AK Parti ve Postane Caddesi'ndeki MHP seçim irtibat bürolarına, gece kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı. Saldırıda seçim irtibat bürolarında maddi hasar meydana gelirken, çıkan yangınlar Bulanık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24