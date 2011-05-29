-AK PARTİ VE MHP'YE MOLOTOF KOKTEYLİ BULANIK (A.A) - 29.05.2011 - Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti ve MHP seçim bürolarına molotof kokteyli atıldı. Edinilen bilgiye göre, Bulanık ilçesinde, eski sanayi sitesindeki AK Parti ve Postane Caddesi'ndeki MHP seçim irtibat bürolarına, gece kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı. Saldırıda seçim irtibat bürolarında maddi hasar meydana gelirken, çıkan yangınlar Bulanık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.