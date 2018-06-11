"AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu ‘Cumhur İttifakı' için kritik eşik yüzde 45, altına düşerlerse..."

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "uluslararası bankacılık ve finans kuruluşlarına" dayandırdığı bilgilere göre Cumhur İttifakı için kritik eşiğin yüzde 45 olduğunu söyledi. Selvi, yüzde 45'in altına düşen AKP ve MHP'nin Meclis'te çoğunluğu kaybedeceğini söyledi.

Selvi'nin "Seçimle ilgili çarpıcı simülasyon" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP, İYİ Parti, Saadet ve DP’den oluşan ‘millet ittifakı’ için kritik sınır yüzde 38. Eğer ‘millet ittifakı‘ yüzde 38’i aşarsa Meclis’te muhalefet lehine güçlü bir dağılım oluşuyor. Şu ana kadar gözlenen muhalefet birbirinden oy alıyor.

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ için kritik eşik yüzde 45 olarak ortaya çıkıyor. HDP barajı yüzde 10’la aştığında ‘cumhur ittifakı’ az farkla çoğunluğu koruyor. Ama 45’in altına indikçe, çoğunluk muhalefete geçiyor. HDP’nin yüzde 11’den 14 dâhil olmak üzere ulaştığı her oran iktidarın yüzde 45’le çoğunluğu sağlamasını engelliyor. ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 47’yi aldığı takdirde ise HDP, yüzde 14 alsa dahi Meclis’te kıl payı çoğunluğu sağlıyor. Ama HDP yüzde 14 aldığında, iktidar yüzde 47’nin altında çoğunluğu kaybediyor.

Hesaplar böyle ama son haftaya girildiğinde size bu denkleme Kandil’den önce ve Kandil’den sonra seçeneğini de ekleyin derim.