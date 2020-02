AK Parti ve MHP'nin ittifak çalışmaları başladı

AK Parti ve MHP, yerel seçimlere ilişkin ittifak çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde yaptığı toplantı ile başlattı.

AK PARTİ\'Lİ KURTULMUŞ: HER İŞİN BAŞI BİSMİLLAH DİYEREK BU İŞE BAŞLADIK

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz ve Semih Yalçın, yerel seçimlerde ittifak çalışmalarını TBMM\'de AK Parti Grup Yönetim Salonunda bir araya gelerek başlattı. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası AK Partili Numan Kurtulmuş ve MHP\'li semih Yalçın açıklama yaptı. Numan Kurtulmuş, \"Cumhur ittifakının yerel seçimde de gerçekleşmesiyle ilgili beklentiler, AK Parti -MHP heyetleri olarak bir araya geldik. Görüşmenin ardından bu toplantıların bundan sonra da devam etmesi, her iki partinin görüşlerini olgunlaştırarak devam etmesi yönünde prensip kararı aldık. Cumhur ittifakı milli siyaset açısından önemli adımlar atmıştır. FETÖ ile mücadelede emperyalist güçlerin Türkiye’ye yönelik saldırılarına karşı müşterek tepki anlamında belli müşterek konularda odaklanmış, hareket etmiştir. Bu ittifakın bu şekliyle önemli olduğunu düşünüyoruz. Her iki partinin hitap etmiş olduğu sosyolojik tabanları farklı iki tabandır. Bu tabanın genişletilmesi ve olumlu sonuç vermesi konusunda ortak görüşlerimiz oldu. Genel seçimlerde olduğu gibi rahat bir yerel seçim ittifakından bahsetmiyoruz. Genel Seçimlerde yasal altyapı vardı, müşterek oyları toplanarak müşterek oylar ortaya çıktı. Burada bir yasal altyapı olmadığı için zorluk var. Teknik çalışmaları sürdüreceğiz ve tekrar biraya geleceğiz. Sonuç alınması yolunda adım atacağız. Hayırlı olsun. Her işin başı bismillah diyerek bu işe başladık\" diye konuştu.

MHP\"Lİ YALÇIN: OLUMLU SONUÇLARA ULAŞTIĞIMIZ KANAATİNDEYİM\'

MHP\'li Semih Yalçın ise görüşmeye ilişkin, \"Cumhur ittifakının ruhunu yerel seçimde olup olmayacağı konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Çok olumlu görüşme oldu. Tespit ettiğimiz çalışma başlığı noktasından genel başkanlara teklif metni ya da görüşme sonuçları iletilecek. Bu sonuçlara göre yerel seçimde nasıl tavır alınacağı ortaya çıkacak. Cumhur İttifakının yerel seçimlerde bölgelerde yoğun bir şekilde yaşanması hükümet sisteminin yerli yerine oturmasıdır. Olumlu sonuçlara ulaştığımız kanaatindeyim\" dedi.

AK PARTİ\'Lİ KURTULMUŞ: AF KONUSU VE SEÇİM İTTİFAKI BAŞKA KONULARDIR.

MHP\'nin af teklifiyle ilgili bir soru üzerine Numan Kurtulmuş, \"Soru almıyoruz. Cumhur İttifakı ana başlıktır. Af konusu ve seçim ittifakı başka konulardır. Bunu karıştırmamak gerekir. Yerel seçimde işbirliği var mıdır buna bakacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Açıklamalar

-Detaylar

Haber:Nursima ÖZONUR- Kamera:Muhammet BAYRAM / ANKARA ,(DHA)