"AK Parti, tarihinde ilk kez anketlerde bu kadar ucu ucuna rakamlar görüyor"

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AKP'ye ilişkin olarak bir değerlendirme kaleme aldı. "AK Parti, Ankara ve İstanbul'da tarihinde ilk kez anketlerde bu kadar ucu ucuna rakamlar görüyor" diyen Işık, "Ankara ve İstanbul hiçbir parti için çantada keklik değil" ifadesini kullandı.

Işık, "Erdoğan kabinede yaptığını yerelde de yapabilir: 'Uzman' belediye başkanları geliyor!" başlığıyla (29 Ekim 2018)yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede bir ilki denedi. Siyasi kimliğinden öte ilgili alanda uzman bakanlarla çalışmak. Çok büyük bir turizm şirketinin kurucusunu, sektörde bilinen bir iş insanını Turizm Bakanı yaptı. Milli Eğitim’de aynı şekilde, Sağlık’ta aynı şekilde, Tarım’da aynı şekilde... Şu ana kadar görünen o ki bu tercih tuttu. Son derece ehil ve güvenilir bir bakanlar kurulu imajı var. AK Parti kulislerinde konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinedeki bu “uzman bakan” tercihini yerel seçimde de devam ettireceği.

Bilhassa bazı büyükşehirlerde siyasi kimliği ve ideolojisiyle ön plana çıkmayan, liyakatin esas alındığı, kendi alanında marka olmuş ve bu sayede her kesimin oyunu alabilecek “Uzman Belediye Başkanları” aday gösterilecek. Kutuplaşmanın bu kadar keskinleştiği bir ortamda seçmen havuzunu büyütmek adına son derece mantıklı bir siyasi hamle. Yerel seçim yaklaşırken herkesin gözü eski-yeni bakanlarda, parti yöneticilerinde... Lakin kulislerde konuşulanlar doğruysa gözlerin iş/üniversite dünyasının saygın şehir planlamacılarına, ulaştırma-çevre mühendislerine, mimarlara, vs. çevrilmesi an meselesi.

Çantada keklik değil

Partilerin yaptırdığı anket sonuçları şunu gösteriyor: Bu yerel seçim herkes için çok zor geçecek. Özellikle de büyükşehir belediyelerinde... İzmir’i geçiyorum zira CHP kimi gösterirse göstersin İzmir’i kaybetmez. Ancak aynı şeyi Ankara ve İstanbul için söylemek imkansız. AK Parti, Ankara ve İstanbul’da tarihinde ilk kez anketlerde bu kadar ucu ucuna rakamlar görüyor. Aday ve kampanya ilk kez bu kadar belirleyici olacak. Velhasıl Ankara ve İstanbul hiçbir parti için çantada keklik değil. AK Parti için hiç değil!

MHP ile mesafeli ortaklık bir seçim stratejisi mi?

İstanbul’da yerel seçimin kazananını HDP’ye oy vermeyecek ya da alternatif arayan Kürt seçmenin oyları belirleyecek. Hem CHP hem de AK Parti, aday belirlerken kendi seçmeni dışında Kürtlerden de oy alabilecek bir isim arayışında. Ne dersiniz tam da böyle bir dönemde AK Parti’nin Andımız tartışmasıyla başlayan MHP’ye karşı “mesafeli ortaklık” siyaseti tesadüf mü yoksa bir seçim stratejisi mi?