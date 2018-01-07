AK Parti Sözcüsü Ünal: Tarih, yanlışlarımızın da hatırlanıldığı, bir ders olduğu bir disiplindir

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de Sarıkamış şehitlerinin anma yürüyüşüne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Mahir Ünal, tarihin sadece zaferlerin hatırlandığı ve yad edildiği bir ders değil olmadığını belirterek, \"Tarih aynı zamanda bizim için, hata veyanlışlarımızın da hatırlanıldığı ve bizim için bir öğrenme, bir ders olduğu bir disiplindir\" dedi.

Sarıkamış şehitleri için Tunceli\'de düzenrlenen saygı yürüyüşüne, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Dursun, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ubeyde İpek, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, CHP İl Başkanı Şükrü Kılınç ile birlikte yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Atatürk Mahallesi SGK il binası önünde başlayan yürüyüş sırasında büyük bir Türk bayrağı taşınırken, yaklaşık 3 kilometre süren yürüyüş Valilik bahçesinde son buldu. Valilik bahçesinde toplanan kalabalığa çorba ikramı yapılırken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından Kuran-ı Kerim okundu.

Valilik bahçesinde Ak Partili Ünal ile sohbet eden CHP\'li Erol, Tunceli\'deki HES\'lerden vazgeçilmesini isterken, şöyle dedi:

\"Tunceli\'mizin en büyük sorunu; HES ve barajlardır. Munzur Vadisi\'nde yapılması düşünülen baraj ve HES\'ler kentin dokusunu, Munzur Vadisi\'ndeki inanç yerlerini yok edecek. Bu baraj ve HES\'lerden vazgeçilmesi Tunceliler\'in tek isteğidir.\"

CHP\'li milletvekili Erol\'un bu isteğinden sonra gazetecilere açıktlamalarda bulunan Ak Partili Mahir Ünal, kentin gelişimini sağlayacak yeni kaynaklar oluşturmanın çok önemli olduğunu söyledi. Ünal, şöyle konuştu:

\"Yani kentin tarihi dokusunu koruyarak, muhafaza ederek ama kentin gelişmesini sağlayacak kaynakları da inşa ederek devam etmek gerekiyor. Mesela Tunceli bu haliyle hem rekabet avantajı, hem yeni gelişim yetenekleri açısından çok hızlı gelişen bir şehir. Bir de Tunceli\'nin bölgesinden tabi özel bir kıymeti, değeri var. Tunceli\'nin koruduğu, muhafaza ettiği anlam var. Türkiye\'nin çeşitliliğini, çok sesliliğini, tarihini, kültürünü bir renk olarak mutlaka koruması gereken bir şehir. O açıdan da Tunceli bizim için son derece kıymetli. Burada sayın Valimize de çok teşekkür ediyorum. Çünkü Tunceli\'ye yeni bir heyecan, yeni bir anlayış getirdiniz. Bakış açısıyla, kucaklayıcı tavrıyla devletin şefkat yüzünü gösteriyor.\"

Sarıkamış şehitleri için yürüyüşe 7 bin kişinin katıldığını hatırlatan Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Bugünkü bu yürüyüş de çok kıymetli. Sarıkamış\'ı unutmamamız gerekiyor. Şehitlerimizi, o gün bu şehirlerimizin Kars\'ın, Ardahan\'ın korunması için ve bölgenin korunması için verilen mücadelenin ve üzerinde yaşadığımız her karış toprağın şehitlerimizin bize yadigarı olduğunu ve şehitlerimize baktığımız zamanda Çanakkale\'de, Sarıkamış\'ta, Kut\'ül Amare\'de olsun bizim şehitlerimizin tek bir dilin, tek bir kimliğin, tek bir etnik yapının unsurları değildir. Bu coğrafyanın unsurlarıdır. Yani o cephede Alevi\'si de, Sünni\'si de, Kürt\'ü de vardır, Türk\'ü de vardır. Çünkü, topyekün, hep beraber bu coğrafyanın kendilerine vatan kılınmasını, bu bayrağın kendilerini temsilen dalgalanmasını devam ettirmek için canlarını vermişlerdir. Bunları unutmadığımız sürece birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sürdürürüz ve bizi vatan, ülke, bizi birlikte Türkiye yapan değerleri hep beraber koruruz. Bu duyguları bir kez daha hatırladık. Bütün bu değerleri bir kez daha hatırladık ve bu toprakların, bu coğrafyanın bin yıldan beri hepimizi kucakladığını bir kez daha hatırladık. Sarıkamış\'ın bu coğrafyayı korumak için verilmiş bir mücadele olarak o gün yaşananları bir kez daha hatırladık. Tarih; sadece zaferlerin hatırlandığı ve sadece zaferlerin yad edildiği bir ders değil bizim için. Aynı zamanda tarih bizim için hata, yanlışlarımızın da hatırlanıldığı ve bizim için bir öğrenme, bir ders olduğu bir disiplindir. O yüzden bugün Sarıkamış\'ın hatırlanmasının, orada hayatını kaybeden 60 bin evladımızın burada hep birlikte yad edilmesinin büyük bir kıymeti vardı.\"

Mahir Ünal, yürüyüş sonrası Valiliğe geçerek Vali Tuncay Sonel\'den kentin sorunları hakında bilgi aldıktan sonra Valilikten ayrıldı.



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