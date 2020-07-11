AKP Sözcüsü Çelik'ten Srebrenitsa mesajı: İnsanlığı hedef alan soykırımı ve buna göz yumanları unutmadık, unutmayacağız

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ''25 yıl önce bugün Avrupa’nın göbeğinde, dünyanın gözleri önünde Srebrenitsa’da insanlık soykırıma uğratıldı. Sonra birileri hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etmeye çalıştı. Büyük devletlerin askerleri katillerle poz verdi'' dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Srebrenitsa Katliamı'nın yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

''25 yıl önce bugün Avrupa’nın göbeğinde, dünyanın gözleri önünde Srebrenitsa’da insanlık soykırıma uğratıldı. Sonra birileri hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etmeye çalıştı. Büyük devletlerin askerleri katillerle poz verdi. İnsan hakları nutukları atılmaya devam edildi.

İnsan haklarından en çok bahsedilen bir dönemde katiller ödüllendirildi. Ama Srebrenitsa’da eşleri, evlatları, aileleri öldürülen anneler, dünyadan daha büyük bir mücadele verdi. Hala mezarları başka yerlerde bulunan şehitler defnediliyor.

Biz aynı zamanda bir daha başka yerlerde de Srebrenitsa olmasın diye yaşamalıyız. Yolumuzu yürürken pusulamız bunu hep hatırlatmalı bize. İnsanlığı hedef alan soykırımı ve bu soykırıma göz yumanları unutmadık, unutmayacağız. Şehitlerimizin ruhu şâd olsun.''