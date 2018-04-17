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AK Parti Seferihisar meclis üyesi, FETÖ'den gözaltında

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

17 Nisan 2018 16:17

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Seferihisar ilçesinde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında AK Parti Belediye Meclis Üyesi K.B. ile İmam Hatip Lisesi Müdürü M.A.\'nın da bulunduğu öğrenildi.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması sonrasında Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 adreste operasyon yaptı, 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ilçede kuyumculuk ve müteahitlik yapan aynı zamanda AK Parti Seferihisar Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü olan K.B.\'nin yanı sıra İmam Hatip Lisesi Müdürü M.A.\'nın da bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerin, polisteki sorgularının sürdüğü açıklandı.

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