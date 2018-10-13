"AK Parti seçmeni 'Lider ülke için iyi olanı yapmıştır mutlaka' deyip geçecektir"

PKK ve 'FETÖ’ye casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan papaz Andrew Craig Brunson dün tahliye edildi. Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, Rahip Brunson'un ev hapsi ve yurt dışı yasağını kaldırdı. Beyaz Saray, Brunson'ın Maryland'deki hava üssüne bugün geleceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Brunson'ı aynı gün Beyaz Saray'da kabul edecek.

TIKLAYIN - Rahip Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kaldırıldı!

"AK Parti seçmeni karara itiraz etmez"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı Brunson'un tahliye edilmesini değerlendirdi. Tahliye öncesi ABD medyasında 'Rahip serbest kalacak' başlık haberlerin yer aldığını, doların ise 6 liranın altına indiğini hatırlatan yazar, duyumları iktidara yakın bazı isimlerle sorduğunu ancak 'Yok canım. Olur mu öyle şey!' şeklinde yanıtlar aldığını kaydetti. Altaylı, AKP seçmeninin lider odaklı olduğunu, lider 'Papazı tutalım' derse 'Papazı tutalım' dediklerini bu sebeple mahkemenin verdiği karara itiraz etmeyeceklerini savundu.

"Yargı ne kadar bağımsız olduğunu gösterdi"

"Üstelik zaten yargı ne kadar bağımsız olduğunu da gösterdi" diyen Altaylı, yargının papazı mahkum ettiğini ardından da tutuklu kaldığı süre nedeniyle serbest bıraktığını aktardı. Altaylı, "Üstelik taban bu kadar detaya da bakmayacaktır. 'Lider ülke için iyi olanı yapmıştır mutlaka' deyip geçecektir.Siz de öyle deyin. Rahat edersiniz" değerlendirmesinde bulundu.