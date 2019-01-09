"AK Parti seçimleri kamu disiplini sayesinde kazanmıştı; şimdi ise 'kamu imkânları' ile sonuç bekleniyor"

Karar yazarı İbrahim Kahveci, AKP'nin uzun yıllar kamu disiplini sayesinde seçimleri kazandığını şimdi ise kamu imkânlarıyla seçimlerden sonuç beklediğini yazdı. Kahveci, "Devletin kasası konusunda 'piyasa'nın çok hassas olduğunu kaydederek "Mesela para basmayı aklınızdan geçirdiğiniz an piyasa 10-20 kat maliyet çıkarıyor. Hemen sert tepki veriyor" dedi.

Kahveci'nin "Kaşıkla verilen kepçeyle geri alınır" başlığıyla (9 Ocak 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

1991 seçimlerinde verilen vaatler bir tarafta devletin kasasını bitirdi, diğer yanda ise kamu bankalarını...

2001 krizi ile IMF-Derviş gelip bize ekonomi modeli yazdığında kamu bankalarını siyasetin etkisinden kurtarmaya çalışmıştı. Kurallar ve kurumlar oluşturularak devletin mali ve diğer imkanlarının seçim süreçlerinde kullanılmasının önüne geçilmek istenmişti.

Şimdi yeniden geriye döndük.

AK Parti çok uzun yıllar seçimleri “kamu disiplini” sayesinde kazanmıştı. Şimdi ise “kamu imkanları” ile seçimlerde sonuç bekleniyor.

Ama burada bir noktaya değinmek gerekiyor.

Devletin kasası konusunda “piyasa” çok hassas. Mesela para basmayı aklınızdan geçirdiğiniz an piyasa 10-20 kat maliyet çıkarıyor. Hemen sert tepki veriyor.

Dün açıklanan yeni kamu kolaylıklarında da aynı şey oldu. Mali disiplinden uzaklaşıcı en küçük adım hemen doları hareketlendirdi.

Devletin kasasından verilecek en küçük vaatler-imkanlar, piyasada daha sert maliyetler oluşturuyor.

Kur artışı enflasyonu, enflasyon artışı faizleri besleyerek ekonomide çarkların dönüşünü kilitleyebiliyor. Bunun sonucunda ise daha yüksek işsizlik ve daha düşük gelir düzeyi olarak toplumsal maliyet çok daha yüksekte kesişebiliyor.

Sonuç olarak, kaşıkla verdiğimiz menfaatler piyasa tarafından kepçe ile geri alınıyor. Kısa vadeli menfaatler orta-uzun vadede daha büyük maliyet olarak geri dönmektedir.