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AK PARTİ SEÇİM OTOBÜSÜNE SALDIRI VAN (A.A)

10 Mayıs 2011 00:07

-AK PARTİ SEÇİM OTOBÜSÜNE SALDIRI VAN (A.A) - 09.05.2011 - Van'da seçim çalışmalarını yürüten AK Parti İl Başkanlığı'na ait seçim otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce taşlı sopalı saldırıda bulunuldu. Van'ın İstasyon Mahallesi'nde seçim çalışması yapan AK Parti'nin seçim otobüsüne akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce taş ve sopalarla saldırıda bulunuldu. Sürücünün saldırının hemen ardından aracı terk ederek kaçtığı, saldırganların aracın camlarına ve kaportasına zarar vererek içerdeki ses sistemini gasp ettikleri öğrenildi. Polis saldırı ile ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Ola yerine gelen AK Parti milletvekili adayları adına açıklama yapan Ak Parti Ankara Milletvekili ve Van Milletvekili adayı Burhan Kayatürk, saldırıyı kınadıklarını bildirdi. Burhan Kayatürk gazetecilere yaptığı açıklamada, aday listelerinin açıklanmasının ardında Van'da seçim sürecinin demokratik bir zeminde yürütülmesi için BDP ve BDP'li Van Belediye başkanı dahil bütün partilerden randevu talep etmelerine rağmen, şimdiye kadar kendilerine randevu verilmediğini söyledi. Kayatürk, şunları söyledi: ''Seçim çalışmaları kapsamında gittiğim her yerde vatandaşla kucaklaşmamızın önüne engeller konuldu. Taziyelerde bile provokasyonlarla karşı karşıya kaldık. Bu olayın bir organize olduğunu çok iyi biliyoruz. Daha önce il başkan yardımcımız saldırıya uğradı ve kafasında 9 dikiş aldı. Ama bütün bu saldırılara rağmen her sokağa ve mezraya gideceğiz. Gittiğimiz yerlerde arabalarımız taşlasalar, canımıza ve malımıza saldırsalar da geri adım atmayacağız. Bugün yaşanan bu olayın son olmasını temenni ediyoruz.''

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