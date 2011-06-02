-AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNA YUMURTA ATILDI KÜTAHYA (A.A) - 02.06.2011 - Kütahya'da, yürüyüş ve basın açıklaması yaptıktan sonra AK Parti seçim bürosuna yumurta fırlatan üniversite öğrencileriyle vatandaşlar arasında çıkan kavgada, 1 öğrenci yaralandı. EMEP, Genç-Sen ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Öğrenci Kolektifleri üyesi bir grup üniversite öğrencisi, Hopa'daki olayları protesto için Zafer Meydanı'nda toplandı. Slogan atarak yürüyüşe geçen grup, Cumhuriyet Caddesi'ndeki AK Parti seçim bürosunun önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun, Hopa'daki olaylar sırasında kalp krizi geçirerek öldüğü hatırlatılarak, polisin tavrının yanlış olduğu savunuldu. Eylem sonrası slogan atan gruptan bir öğrenci, elindeki yumurtayı AK Parti seçim bürosuna doğru fırlatınca vatandaşlarla öğrenciler arasında arbede çıktı. Bir vatandaş tarafından kemerle başına vurulan öğrenci kaşından yaralanırken, polis olaya müdahale etti. Öğrencileri güvenlik çemberine alan polis, öğrencilerin Eğitim-Sen Kütahya Şubesine girmelerinden sonra binanın önünde önlem aldı. Çevik Kuvvet ekipleri de AK Parti seçim bürosu önünde bekledi.