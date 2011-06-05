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AK PARTİ SEÇİM BİLBOARDLARINA SALDIRI ERDEMLİ (A.A)

05 Haziran 2011 17:14

-AK PARTİ SEÇİM BİLBOARDLARINA SALDIRI ERDEMLİ (A.A) - 05.06.2011 - Mersin'in Erdemli ilçesinde, AK Parti'ye ait seçim bilboardları kırılarak tahrip edildiği, olaylarla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çeşmeli beldesinde, üzerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının da yer aldığı üç bilboard, geç saatlerde kırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma ekipleri, 18 yaşından küçük oldukları belirtilen 6 zanlıyı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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