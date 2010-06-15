AK Parti protestosuna 25 gözaltı

T24- Siirt'te Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu(KESK) üyelerinin AK Parti binası önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. Basın açıklaması konusunda polisle tartışan 25 KESK üyesi gözaltına alındı.



Siirt'te hükümetin son zamlarını protesto etmek amacıyla sabah saatlerinde AK Parit il binası önünde toplanan KESK'e üye yaklaşık 25 kişi basın açıklaması yapmak istedi. Parti önünde güvenlik önlemi alan çevik kuvvet polisleri, basın açıklamasına izin vermeyince grup ve polis arasında tartışma yaşandı. KESK'lilerin basın açıklamasını yapmakta direnmesi ve tartışmanın karşılıklı itişmelere varması üzerine aralarında Eğitim-Sen Siirt Şube Başkanı Kemal Mutlu ile öğretmen ve hemşirelerin de bulunduğu 25 KESK üyesi polis tarafından toplu halde gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.