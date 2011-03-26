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AK PARTİ ÖNÜNDE EYLEM ANKARA (A.A)

26 Mart 2011 18:24

-AK PARTİ ÖNÜNDE EYLEM ANKARA (A.A) - 26.03.2011 - Bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteci Ahmet Şık'ın kitabının mahkeme kararıyla taslağının doküman ve tüm nüshalarına el konulmasını protesto etti. AK Parti Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sosyalist Gelecek Parti Hareketi ve Sosyalist Yeniden Kuruluş Parti Girişimi ile bazı sivil toplum örgütleri, AK Parti ve hükümet aleyhinde sloganlar atarak bir süre bekledi. Grup adına yapılan açıklamada, son dönemde yaşananların ''faşist rejimlere parmak ısırtacak'' nitelikte olduğu iddia edildi.

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