"AK Parti o şehre, yakınlardaki bir ilin valisini aday gösterecek"

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, AKP'nin Kocaeli'de 3 dönem kuralına takılan mevcut başkanın yerine iki ismin düşünüldüğünü söyledi. Yılman isimlerden birinin, "Kocaeli yakınlarındaki bir ilin valisi" olduğunu kaydetti.

"İşte kesinleşen AK Parti’nin diğer adayları!" başlıklı (22 Kasım 2018) yazısının ilgili bölümünde Yılman şunları kaydetti:

Geçtiğimiz hafta sonu temayül yoklamalarını gerçekleştiren AK Parti’nin İstanbul’da sahaya Binali Yıldırım ile çıkma kararını aldığını yazmıştım. Bugün de Ankara’yı ve kesinleşen diğer illeri yazayım…

Kaynaklarımdan öğrendiğime göre 2002 yılından bu yana AK Parti’nin elinde olan Ankara’da da risk almak istemedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Parti tabanında mevcut belediye başkanı Mustafa Tuna’ya olan yoğun teveccühe rağmen belediye tecrübesi epeyce yüksek olan Mehmet Özhaseki ile Ankaralı seçmenin karşısına çıkılmasına karar verdi.

İzmir adayında da hemen hemen karar verildi ama yazmayacağım. Zira duyduğuma göre bir belirsizlik var hala. Hülasa… Karar kılınan ismin değişebilme ihtimaline karşın İzmir’i pas geçiyorum bugün. 31 Mart’ta aday gösterilecek kesin isimler ise şöyle:

Şanlıurfa da çok büyük sürpriz yaptı AK Parti. Mevcut Başkan Nihat Çiftçi ile devam etmeme kararı olduğu biliniyordu zaten ama onun yerine kesin olarak kimin aday olacağı belli değildi. O isim belli oldu... Aday eski il başkanı Zeynel Abidin Beyazgül.

Kahramanmaraş'ta belediyeler birliği sekreteri Hayrettin Güngör isminde karar kılındı. Gaziantep'te Fatma Şahin ile devam, Kilis’te ise partinin eski vekillerinden Reşat Polat deniliyor.

Denizli'de, Kırşehir'de, Amasya'da, Gümüşhane ve Tokat illerinde mevcut belediye başkanları ile devam. Ancak Nevşehir, Kırıkkale, Sivas'ta değişime karar verildi.

3 dönem kuralına takılan Kocaeli’nde ise mevcut başkanın yerine kimin aday olacağına henüz karar verilmedi. İki isim var favori. Bunlardan biri Kocaeli yakınlarındaki bir ilin valisi.

Bu arada İstanbul’un ilçelerini de yokladım. 3 döneme takılmayan belediye başkanları ile devam etmeye meyilli AK Parti. Sadece Eyüpsultan İlçesi’nde bir değişim yaşanacak. Mevcut başkan Remzi Aydın’ın yerine bir hafta önce Gaziantep Büyükşehir Genel Sekreterliği’nden istifa eden Deniz Köken’in aday yapılmasına karar verildi.