AK Parti Muğla teşkilatı, Köyceğiz'de çatışmada yaralanan Binbaşı Oruç'u ziyaret etti

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve partililer, Muğla\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde teröristlerle girdiği çatışmada atılan el bombası sonucu ayağından yaralanan Binbaşı Yavuz Oruç\'u tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde ziyaret etti.

Muğla\'nın Köyceğiz ilçesinde, geçen 6 Ekim\'de güvenlik güçlerince düzenlenen \'Fırtına\' operasyonunda 5 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma esnasında teröristlerin attığı el bombasından önündeki askeri korumak isterken sağ diz kapağının altından yaralanan Binbaşı Yavuz Oruç\'a, tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve yönetim kurulu üyeleri geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Mete, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'nde Başhekim Ümit Başar Semiz\'den tedavi hakkında bilgi aldıktan sonra, Muğla\'nın 13 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası Mete imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

\"Bizler de vatandaş olarak her zaman silahlı kuvvetlerimizin yanındayız. Onların başarıları ile gurur duyuyoruz. Tabi gönül isterdi güvenlik güçlerimiz ile ilgili ki bazı olumsuz söylemler ortaya atılmasın. Üstelik bu söylemleri milletin vekilleri dile getirilince durum daha da üzücü oluyor. Bakınız İstanbul\'da çok yakın zaman da canlı bomba hedefine ulaşırken, onu durdurmaya çalışan güvenlik güçlerimiz ve çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Dolayısıyla teröristler teslim alınırken üzerilerinin çıkartılması gerekiyor. Yoksa şerefli Türk Ordusunun veya polisinin başka bir amacı yok. Bunu tedbiren yapıyorlar. Durum bu iken birilerinin çıkıp da bunu sanki bir insanlık suçuymuş gibi göstermeleri son derece yanlıştır. Diliyoruz ki bu açıklamaları yapanların gözleri açılır ve etrafımızda, milletimize kurulmak istenen tuzağın farkına varırlar. Son zamanlarda özellikle deniz yoluyla bölgemize gelmeye başladılar.En son güvenlik güçlerimizin haber alıp takibe aldığı teröristlerden, teknenin batması sonucu 6 terörist ölü 2 terörist sağ ele geçirildi. Çok yeni aldığımız bir habere göre Köyceğiz\'de devam eden ve kaçan iki teröriste yönelik operasyonda teröristlerden biri kendini patlatmış. Bölgemizin huzurunu ve güvenliğini sarsmak amacıyla bu tip girişimler oldu ve olacaktır da . Burada bizim en büyük güvencemiz görevi başındaki askerimiz ve polisimizdir.\"

Binbaşı Yavuz Oruç ise İl Başkanı Kadem Mete\'ye ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, şunları söyledi:

\"Bugün yüzlerce vatandaşımız basında çıkan haberler sonrasında arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Biz bir ekibiz o hainlere karşı komandolar olarak ekip ruhuyla mücadele ediyoruz. Herkes isimsiz kahraman. Çanakkale savaşımız neyse, kurtuluş savaşımız neyse, bu ülkenin uğraştığı sorunlar ve düşmanlarımızla yapılan mücadelede aynı şekilde devam ediyor. Türkiye\'nin her yerinde birçok isimsiz kahraman var ve olmaya da devam edecek.\"

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