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AK Parti Milletvekili Külünk, kayıp mürettebatın aileleriyle görüştü

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarıyla ilgili Şile'ye giderek, yetkililerden bilgi aldı

05 Kasım 2017 19:54

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarıyla ilgili Şile\'ye giderek, yetkililerden bilgi aldı.  Şile Kaymakamı Salih Yüce ve Liman Başkanlığı yetkililerinden bilgi alan Külünk, daha sonra da kayıp mürettebatın yakınlarıyla bir araya geldi. Külünk \"Öncelikle başımız sağ olsun. Böyle bir acı kazanın ardından denizden beklemek çok zor bir iş ama şundan emin olun devlet tüm imkanlarıyla dün yapılamayanları bu gün yapacak hale gelmiş,teknolojileriyle yapıyor bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bütün derdimiz gemiden sizlerin yakınlarını, kardeşlerini, ağabeylerini size teslim edebilmek için devlet bütün üstüne düşeni yapıyor. Biz de takip ediyoruz. Acımız büyük\" dedi.  Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin en donanımlı gemisinin arama çalışmaları için görevlendirildiğini ve 90 personelin arama çalışmalarına katıldığını ifade eden Külünk,  arama çalışmalarının detaylarını hakkında ailelere bilgi verdi.   Liman Başkanının verdiği bilgiye göre gemide son kat denilen, personelin istirahat ettiği alanda plaka çökmesi olduğunu söyleyen Külünk, çalışmaların sürdüğünü bunun da kolay bir iş  olmadığını sözlerine ekledi. 

(FOTOĞRAF)

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