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AK Parti milletvekili Güvenç kaza geçirdi KAHRAMANMARAŞ (A.A)

08 Ocak 2012 19:41

-AK Parti milletvekili Güvenç kaza geçirdi KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 08.01.2012 - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç ile İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Özsoy trafik kazasında yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ali Nergiz'in kullandığı 46 LZ 003 plakalı otomobil, Erdem Bayazıt Bulvarı Kavşağı'nda ara yoldan gelen Osman İslamoğlu idaresindeki 46 KZ 581 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Nergiz'in kullandığı otomobilde bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç ve Kahramanmaraş İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Özsoy yaralandı.  Güvenç ve Özsoy ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  Öte yandan, aynı araçta merkeze bağlı Fatmalı Belediye Başkanı Servet Bekereci ile İl Genel Meclisi Üyesi Yakup Gökçe'nin de bulunduğu belirtildi. Kazanın ardından Vali Şükrü Kocatepe, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri ile partililer hastaneye gelerek Güvenç ve Özsoy'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Güvenç'in ağabeyi Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç de hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Güvenç ile beraberindekilerin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki (KSÜ) temel atma törenine katıldıktan sonra şehir merkezine dönerken kazanın meydana geldiği kaydedildi.

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