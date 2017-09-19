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AK Parti Milletvekili Ceylan'dan aracının durdurulmasına tepki (2)

ÇORUM VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA Çorum Valiliği'nden AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın aracının durdurulması ile ilgili yazılı açıklama yapıldı

19 Eylül 2017 00:31

ÇORUM VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Çorum Valiliği\'nden AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan\'ın aracının durdurulması ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"18 Eylül 2017 Pazartesi günü 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış töreni ilimiz merkez İsmail Kakaç İlkokulunda yapılmıştır. Törene ilimiz  milletvekilleri ile birlikte kalabalık bir misafir topluluğu iştirak etmiştir. Misafirlerimiz tören alanına okulun yan kapısından alınmıştır. Kapı önündeki boş alan düzeltilerek stabilize malzeme serilmiş ve misafir araçları için park haline getirilmiştir. Haber görüntülerinden de anlaşılacağı üzere burası boş bir alan olup herhangi bir cadde ve sokak bulunmaması nedeniyle geçiş üstünlüğünden bahsetmek mümkün değildir. Alanda park düzenini korumakla görevli trafik polislerimizden birisi Sayın Milletvekilimizi fark edemediğinden gösterdiği saygı eksikliğinden dolayı Sayın Milletvekilimizce sitemlerde bulunulmuş olup konu bundan ibarettir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

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