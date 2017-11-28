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AK Parti merkez ilçe eski başkanı otomobiline bombalı saldırı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- AK Parti Şırnak merkez ilçe eski başkanı Cihan Birlik’in park halindeki otomobilinin altına tuzaklanan ses bombası büyük bir gürültü ile patladı

28 Kasım 2017 02:37

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- AK Parti Şırnak merkez ilçe eski başkanı Cihan Birlik’in park halindeki otomobilinin altına tuzaklanan ses bombası büyük bir gürültü ile patladı. Patlamada, can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
AK Parti merkez ilçe eski başkanı Cihan Birlik’in Atatürk Mahallesi Gaffar Okan Caddesi Ana Sokak’ta park halindeki aracının altına tuzaklanan ses bombası, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle patladı. Meydana gelen patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. 
Patlama sonrası mahallede kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis zırhlı aracı ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmadan sonra Birlik\'in aracı çekici ile Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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