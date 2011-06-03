-AK PARTİ KONVOYUNA SALDIRI HİZAN (A.A) - 03.06.2011 - Bitlis'in Hizan ilçesinde AK Parti konvoyuna taşlı, sopalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bazı araçlarda küçük çaplı hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde seçim çalışmalarını sürdüren AK Partili bir grup ile bağımsız milletvekili adayı Edip Safter Gaydalı'yı destekleyen bir grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından toplanan yaklaşık 100 kişilik bir grup, ilçe merkezinden geçmekte olan AK Parti milletvekili adaylarının içinde bulunduğu konvoya taşlı, sopalı saldırıda bulundu. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle olayların büyümesi engellendi. Olayı haber alan bağımsız milletvekili adayı Gaydalı, Tatvan'dan Hizan'a geldi. Toplanan gruba kısa bir konuşma yapan Gaydalı, taraftarlarını, tahriklere kapılmamaları çağrısı yaptı.