"AK Parti ittifaklar konusuna çok sıcak bakmıyor, daraltılmış bölge sistemine geçmek istiyor"

Habertük yazarı Muharrem Sarıkaya, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim barajı açıklamasıyla ilgili olarak "AK Parti’deki hava yüzde 10’un aşağı çekilmesine sıcak yaklaşım hissettirmiyor" dedi.

"AK Parti de ittifaklar konusuna çok sıcak bakmıyor, fazla değişikliğe gerek olmadığı görüşünü dile getiriyor" diyen Sarıkaya, "Bununla birlikte d’Hont sistemine son verip en fazla 5 milletvekilinden oluşacak daraltılmış bölgeye geçmek istiyor" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Milli bakiye, d'Hondt, yüzde 10 barajı: İşte 1946'dan bugüne Türkiye'de uygulanan seçim sistemleri

Sarıkaya'nın "Uyumun devamını ‘uyum’ belirler..." başlığıyla (14 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

TBMM’de bir eşik daha geçildi; asıl zor olan kısmına gelindi.

AK Parti, mevcut Başkan İsmail Kahraman ile yola devam kararı alırken, CHP Zekeriya Temizel, MHP Celal Adan, HDP ise tutuklu Hakkâri Milletvekili Selma Irmak’ı aday gösterecek.

Bu da gösteriyor ki, 17 Kasım’da başlayacak ilk turda partilerin üçte iki çoğunluğa ulaşma şansı yok.

Bu nedenle TBMM Başkanı geçen dönem de olduğu gibi ancak üçüncü turda seçilir.

Sonrasında ise TBMM’nin önünde başlanılan torba yasayı bitirmek ve 11 Aralık’ta başlayacak bütçe maratonuna kadar uyum yasalarını tamamlamak var.

Ancak AK Parti grubu bir süredir Genel Kurul’da milletvekili bulmakta zorlandığı için torba yasada istediği hızı yakalayamıyor; 130 maddelik paketin 4 günde ancak 27 maddesini görüşebilmesi de bunun en iyi örneği.

Genel Kurul’da dün de yeteri sayıda milletvekili yoktu, ara verilmek zorunda kalındı.

Bu hızla giderse 11 Aralık’a kadar ancak torba yasası biter...

Baraj hesabı

Böyle giderse uyum yasaları bütçe görüşmeleri sonrasına, yani ocak ayının ikinci yarısına kalır.

TBMM’de AK Parti-MHP uyumunu da bu süreç belirler...

Çünkü Siyasi Partiler, Milletvekili Seçimi, Cumhurbaşkanı Seçimi, Siyasi Partiler ve Seçim kanunlarında yapılması öngörülen değişiklikler üzerinde CHP’nin olduğu kadar MHP’nin de AK Parti’yle ciddi görüş farkı var.

En belirginlerinden biri, MHP Lideri Bahçeli’nin %10 seçim barajına bakışıyla ortaya çıktı.

Bahçeli, “Baraj aşağı insin” demedi, ancak “% 5’e vurgu yapıp 7 de olabileceğine işaret etmesi” ve “% 10 ağır” demesi, düşmesine dönük beklentisinin yansımasıydı.

Ancak AK Parti’deki hava % 10’un aşağı çekilmesine sıcak yaklaşım hissettirmiyor.

Partinin etkin isimlerinin “Karara varmadık” demekle birlikte, “Barajın inmesi parçalı siyasete neden olur, o da beraberinde imtiyazlı azınlık yaratır” cümlesi, aşağı inmesinden yana olmayan niyeti sergiliyor.

Ayrıca başkanlık sisteminin iyi çalışması için TBMM’de güçlü grup desteği olması gerektiğine yönelik beyanlar da niyeti sergiliyor.

Diğer türlü oranı % 5’e yaklaşan tüm partilerin TBMM’ye taşınacağına, bunun da karar almada zorluk oluşturacağına inanıyor.

Oysa başkanlık sistemi, “yürütmenin destek bekleyen yanı ile yasamanın değiştiren zıt yönünün bütünleşmesiyle” sağlıklı işler.

Bundan dolayı ikisi birlikte çalışır; biri gidince diğeri de fesholur...

Ağırlığın aynı yönde olduğu durumda muhalefet tükenir; temsilde adalet sorunu yaratır.

Hele ki yeni dönem iki partili TBMM beklentisinin dillendirildiği ortamda, MHP ile birlikte muhalefetin hiçbiri % 10’un kalmasını istemiyor.

Dar bölge

Bir başka konu ittifaklar, seçim sistemi ve bunun hangi yöntemle uygulanacağı...

Cumhurbaşkanlığı seçimi ittifaklara olanak tanırken, Milletvekili Seçim Kanunu (16) ve Siyasi Partiler Kanunu (90) diğer seçimlerde ittifaka olanak vermiyor.

AK Parti de ittifaklar konusuna çok sıcak bakmıyor, fazla değişikliğe gerek olmadığı görüşünü dile getiriyor.

Bununla birlikte d’Hont sistemine son verip en fazla 5 milletvekilinden oluşacak daraltılmış bölgeye geçmek istiyor.

Meclis’te başkanlık seçimi, uyum yasaları ile yeni dönemin kapısı aralanacak.

Gelecekteki uyumu ise “uyum yasalarındaki” uzlaşı belirleyecek...