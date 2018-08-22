Ak Parti İstanbul'da bayramlaşma

Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısı ile bayramlaşma töreni düzenledi.

Partinin Sütlüce\'de bulunan il binasında yapılan törene Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, partinin İstanbul milletvekilleri, il belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı. Törende açılış konuşmasını Ak Parti İl Başkanı Bayram Şenocak yaptı. Şenocak konuşmasında tüm partililerin kurban bayramını kutladı. Ardından söz alan İBB Başkanı Mevlüt Uysal da, bayram kutlaması yaparak, “Bu sene artık Boğaz\'da kan gölü olmadı. Önümüzdeki yıllarda da İstanbul\'un belirli yerlerine modern bir şekilde kurban kesimi yapılabilecek düzenekler ve servisler kurup kurban kesimlerini en güzel yaparız inşallah. Bu bizim sorumluluğumuz görevimiz. İnşallah bayram; önce ailemizle, sonra komşularımızla, hemşerilerimizle birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Dilerim bayram, kırgınlıkların ortadan kalktığı, dostluğun ve samimiyeti geliştirdiği günleri vesile kılar.\" dedi.

Törende Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bir konuşma yaptı. Bayram tebriki ile başlayan Kurtulmuş, konuşmasının devamında, “24 Haziran\'da İstanbul il ve ilçe teşkilatlarımız, teşkilat üyesi arkadaşlarımız ve gençler üstün bir gayretle Recep Tayyip Erdoğan\'ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçti. Allah hepinizden razı olsun. Zor bir kampanya idi. Ramazan ayında uzun ve sıcak günlerde tüm parti teşkilatlarımız arı gibi çalıştı. Yeni dönem hayırlı uğurlu olsun. Şimdi önümüzdeki dönemde daha zor günler bizi bekliyor. Hemen seçimden sonra nasıl olsa Tayyip Erdoğan seçildi diyerek, birileri işi oluruna bırakmadı. Önce ekonomide bir takım operasyon yapmak istediler. Maalesef bir gece içerisinde karanlık çetelerini devreye sokarak, dolar üzerinden kur üzerinden bir operasyonla Türkiye\'yi geriletmek, Tayyip Erdoğan\'ı ve Ak Parti\'yi diz çöktürmek teslim almak istediler. Ama avuçlarını yaladılar. Bunu asla başaramayacaklar, bunu da çok kısa süre içinde gösterdik. \"şeklinde konuştu.

\"Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile milletin desteği ile zor bir dönemi geride bıraktık.\" diyen Kurtulmuş, konuşmasının devamında \"Bundan sonra yine onlar işlerini yapacak. Ama biz de işimizi yapacağız. Bizim işimiz bu ülkenin birliğini dirliğini sağlamaktır. Bizim işimiz bu ülkeye kardeşlik tohumlarını daha da iyi ekmektir, bizim işimiz güçlü Türkiye\'yi güçlü bir şekilde savunmaktır. Bizim işimiz cesarettir, kararlılıkla ve aklıselimle Türkiye düşmanlarının üstüne gitme asla onlardan korkmamak ve asla onlardan çekinmemektir\" ifadelerini kullandı.

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