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AK PARTİ İSTANBUL'DA 14 İLÇENİN BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI...

İSTANBUL DHA AK Parti İstanbul'da kongre süreci kapsamında yaşanan yenilenme gereği 14 ilçenin yeni başkan adayı açıklandı

20 Mart 2018 21:51

İSTANBUL DHA
AK Parti İstanbul\'da kongre süreci kapsamında yaşanan yenilenme gereği 14 ilçenin yeni başkan adayı açıklandı. 
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Genel Merkezimizle yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın onayıyla 14 ilçe başkan adayımız belirlenmiştir. Kalan 11 ilçe başkan adayımızla ilgili istişarelerimiz devam ediyor. Yeni başkan adaylarımız partimize, ilçelerimize ve İstanbul\'umuza hayırlı olsun. Gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışacağımız süreçte bütün dava arkadaşlarıma başarılar diliyorum\" dedi.
Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım\'ın da katıldığı açıklamaya göre, Adalar\'da Özlem Öztekin Vural, Bahçelievler\'de Ramazan Açıkgöz, Bakırköy\'de Tülin Mazlumoğlu Kestane, Bayrampaşa\'da Ersin Saçlı, Başakşehir\'de Sebahatdin Kayas, Beykoz\'da Muhammed Hanefi Dilmaç, Büyükçekmece\'de Murat Çelik, Çatalca\'da Mesut Üner, Esenler\'de Umut Özkan, Esenyurt\'ta Yasir Çelik, Kağıthane\'de Mevlüt Öztekin, Maltepe\'de Mehmet Erikçi, Sultangazi\'de Abdurrahman Dursun ve Zeytinburnu\'nda Abdülselami Delibalta, yapılacak 4. ve 6. kongre sürecinde ilçe başkan adayı olacak.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
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-Erdoğan\'ın Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı\'ndan çıkışı
-Konvoyun gidişi 
 

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