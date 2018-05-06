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AK PARTİ İSTANBUL 6. OLAĞAN GENEL KONGRESİ BAŞLIYOR

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek İstanbul İl Kongresi'nde, seçim manifestosunu açıklayacak

06 Mayıs 2018 16:43

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu\'nda düzenlenecek İstanbul İl Kongresi\'nde, seçim manifestosunu açıklayacak. Kongre öncesi AK Parti delegeleri ve AK Partililer Sinan Erdem Spor salonunu doldurdu. 
Vatandaşların büyük bir bölümünün de salonun dışında beklediği görüldü. Salona Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın büyük fotoğrafları ile Türk Bayrağı ve AK Parti bayrağı asıldı. Salon içine kurulan ekrandan ilçelerin isimleri ve \"İlk günkü aşkla... Yeniden diriliş\" yazısı akıtıldı. Salonun üzerine kurulan dev ekrana salonun dışından ve içeriden görüntüler yansıtılıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Salondan görüntüler
-Sahneden görüntüler
-Delegelerin görüntüsü
-Partililerin görüntüsü
-Sahneden görüntüler
-Sinan Erdem\'in önünden görüntüleri
-Detaylar 


 

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