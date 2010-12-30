T24 LogoT24 Logo
Gündem

AK PARTİ İLÇE BİNASINA MOLOTOFLU SALDIRI MARDİN (A.A)

30 Aralık 2010 21:53

-AK PARTİ İLÇE BİNASINA MOLOTOFLU SALDIRI MARDİN (A.A) - 30.12.2010 - Mardin'in Dargeçit ilçesinde AK Parti ilçe binasına molotofkokteyli atıldı. Edinilen bilgiye göre, Kılavuz Caddesi üzerinde bulunan AK Parti ilçe binasına henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce molotofkokteyli atıldı. Binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda, binada maddi hasar meydan geldi. Kaymakam Şenol Kaya ve Emniyet Amiri Oğuzhan Şeker, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.  Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24