-AK PARTİ İLÇE BİNASINA MOLOTOFLU SALDIRI MARDİN (A.A) - 30.12.2010 - Mardin'in Dargeçit ilçesinde AK Parti ilçe binasına molotofkokteyli atıldı. Edinilen bilgiye göre, Kılavuz Caddesi üzerinde bulunan AK Parti ilçe binasına henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce molotofkokteyli atıldı. Binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda, binada maddi hasar meydan geldi. Kaymakam Şenol Kaya ve Emniyet Amiri Oğuzhan Şeker, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.