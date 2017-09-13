AK Parti İlçe Başkanı: Partimin önüne fındık dökmüşler gelin temizleyin

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un 19 Mayıs İlçesi\'nde fındık üreticisi Muharrem Dursun, bir çuval fındığı AK Parti İlçe Başkanlığı\'nın önüne dökerek, fındık fiyatlarını protesto etti. Dursun açıklama yaparken parti binasından inerek üreticinin yanına gelen İlçe Başkanı İrfan Kalaycı, bu duruma tepki gösterdi. Telefonla birilerini arayan İlçe Başkan Kalaycı, \"Benim partimin önüne biri gelmiş fındık dökmüş, gelin bu adamı temizleyin buradan\" dedi.

Samsun\'un 19 Mayıs İlçesi Ormancı Mahallesi\'nde, üretici Muharrem Dursun, fiyatları protesto etmek amacıyla bir çuval fındığı AK Parti İlçe Başkanlığı önüne döktü. Burada gazetecilere açıklama yapan Dursun, \"Fiyatları ve maliyetleri tespit eden kendileri. 8.75 lira olarak maliyet tespit ediyorlar, 10 lira fiyat açıklaması yapıyorlar. Vatandaş olarak maliyeti biz açıklamadık, kendileri açıkladı, fiyatı da onlar verdi. Çok mağduruz. Bir işçinin maliyeti 100 liranın üzerinde. Fındık 15 lira iken yevmiye 60 liraydı, bugün 100 lira. Ben AK Parti\'ye oy kullanmak için bin kilometre İstanbul’a gittim, oyumu kullandım. Ama hakkımı da ararım\" dedi.

Açıklama yapılırken parti binasından aşağıya inen AK Parti İlçe Başkanı Avkuta İrfan Kalaycı, üretici Dursun\'un yanına geldi. Üreticinin \"Buyur başkanım\" sözleri üzerine \"Ben senin başkanın değilim. Sen niye geldin. Kim öğretti sana bunu oğlum” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Muharrem Dursun, “Bana ‘oğlum’ diye hitap etme başkanım. El hareketi yaparak, oğlum diyerek üzerime geliyorsun” diye cevap verdi.

Aralarında geçen sözlü tartışmanın üzerine İlçe Başkanı İrfan Kalaycı, cep telefonu ile birilerini arayarak, \"Benim partimin önüne biri gelmiş fındık dökmüş, gelin bu adamı temizleyin buradan\" dedi.

Kalaycı, daha sonra da olayı görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek, \"Benim fotoğrafımı çekmeye sen benden izin aldın mı? Kapat şunu, kardeşim kapatsana” dedi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muharrem Dursun hakkında tutanak tutarak fındıkları toplamasını istedi. Dursun, daha sonra da olay yerinden ayrıldı.



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