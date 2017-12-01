Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı'nın öldürülmesiyle ilgili dava başladı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesinde geçen 30 Haziran\'da Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan\'ın (34) öldürülmesi olayına ilişkin hakkında, \'kasten öldürme\' ve \'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak\' iddiasıyla 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Kemal Polat\'ın (34) yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Polat, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Ak Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, geçen 30 Haziran\'da gece evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan kıraathane işletmecisi Kemal Polat, mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır 10\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, hakkında, 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Kemal Polat\'ın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmaya tutuklu sanık Polat, avukatları ve Orhan Mercan\'ın yakınları katıldı. Duruşmada savunması alınan sanık, suçlamaların gerçek olmadığını belirterek, beraatini talep etti ve \"Cinayetin işlendiği saatlerde evdeydim. Olayla hiçbir ilgim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi.

Daha sonra müşteki olarak ifadesi alınan Orhan Mercan\'ın eşi Mehtap Mercan, sanığın ailesi ile daha önceye dayalı bir husumetlerinin olmadığını belirterek, \"Eşim, Ak Parti’ye gittiği için etmediklerini bırakmıyorlardı. Ak Partili olduğumuz için bizi sevmiyorlardı, dışlıyorlardı. Komşularımızdan tehdit almadık ama eşim sürekli tehdit ediliyordu. Eşim bunları bana anlatmazdı. Eğer eşimi öldüren Kemal Polat ise şikâyetçiyim. Eşimin bir şey olması durumunda kendisini tehdit eden kişilerin isim listesini tuttuğu iddialarını öğrendiğimde, evin her yerini aradım. Bütün kağıtlara baktım. Böyle bir şey bulmadım. Bu konuda bana bir şey de söylemedi\" diye konuştu.

Müşteki olarak ifade veren Orhan Mercan’ın kardeşi Öznur Mercan ise ağabeyinin Ak Parti yönetisi olduğu için hakaretlere maruz kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

\"Ağabeyim, Çözüm Süreci döneminde örgüt tarafından götürüldü. Ardından birkaç defa daha götürüldü. Ondan farklı taleplerde bulunmuşlar. Ağabeyim partisini çok seviyordu. Çok baskı altındaydı. İlçede yaşayan halk ve HDP\'liler tarafından dışlandık. Lice\'de her sokakta örgüt adına çalışan birileri var. Kemal Polat\'ın örgüte çalışan kişilerden biri olduğunu düşünüyorum.\"

Tanık ifadeleri ve sanık avukatlarının savunmasının ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanık Kemal Polat\'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.