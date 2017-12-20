Ak Parti İl Başkanlığı'nı İşgal Girişimi Davasında karar sonrası açıklamalar (2)

Cansel KİRAZ-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'nın işgal girişimi davasında karar verildi. 2 binbaşı ve 2 yüzbaşı ağırlaştırılmış müebbet 1 üsteğmen ile 1 asteğmenin de aralarında bulunduğu 11 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısında bulunan duruşma salonlarının bulunduğu binada yapılan duruşma sonrasında Ak Parti İstanbul milletvekilleri Metin Külünk ve Hasan Turan ile Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci açıklama yaptı.



METİN KÜLÜNK: BU ÖRGÜTLE BU MİLLETİN HESAPLAŞMASI BİTMEYECEK

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk dava sonrasında açıklamada bulundu. Külünk açıklamasında, \"Az önce karar açıklandı. 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklara da müebbet hapis cezası kararı verildi. Milletimizin vicdanı bu anlamda rahat olsun. Adalet bürokrasisi yüksek titizlikle bu örgüte karşı Türkiye\'nin milli bağımsızlığı temelli olağanüstü bir süreçle, olağan hukuk üzerinden mücadelesini güvenlik birimlerimizle beraber bir devlet aklının gereği olarak sürdürüyor. Bir kez daha ifade ediyorum; bu örgütle bu milletin hesaplaşması bitmeyecek çünkü 15 Temmuz gecesi bu milletin kanını döktüler. 15 Temmuz gecesi bu ülkeyi dış güçlere teslim etmek üzere bir kalkışmanın içerisine girdiler. Dolayısıyla bu karar milletimizin vicdanında da hak ettiği karşılığı bulacaktır\" sözlerine yer verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da, \"Bu bir süreçtir. Şu an itibariyle; özellikle İstanbul İl Teşkilatımızı baskına gelenler, aslında teşkilatımızı değil milli iradeye tecavüz edenler, milli iradeye baskın yapmaya gelenler, bugün mahkemede baskın yemişlerdir. Hak ettikleri cezaya çarptırılmışlardır. Burada birçok dava devam ediyor. Bu örgütün, milletin hukukuna tecavüz eden tüm aktörleri tek tek cezalandırılacaktır.\" şeklinde konuştu.

\"İSTANBUL\'DA 99 ŞEHİDİMİZ VAR BUNLARIN 34\'Ü AK PARTİ MENSUBU\"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ise; \"15 sanık cezalandırıldı işgal davasında. 4\'ü ağırlaştırılmış müebbetle 11\'i müebbetle cezalandırılmış oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse burada ve Türkiye\'nin her yerinde adliyelere girdiğimizde \'Adalet mülkün temelidir\' bu yazıyı okuyoruz. Mülkümüze, devletimize, vatanımıza demokrasimize göz dikenlerin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bugün il başkanlığımızın davasında bu şekilde cezalandırılmış olması elbette memnuniyet verici bizim için. Ben araçtan biraz önce indiğimde şehit ailelerimizin gözlerine baktım. Onlar bu sonuçla ilgili ne düşünüyorlar beni o ilgilendiriyor. İstanbul\'da 99 şehidimiz var, bunların 34\'ü Ak Parti Teşkilat mensubu. Dolayısıyla biz bu davanın aynen demokrasi nöbetlerinde olduğu gibi burada davanın nöbetçisi olduk.\" sözlerine yer verdi.

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