Ak Parti Hamza Dağ: CHP ve HDP birlikte hareket içindeler

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, \"CHP ve HDP birlikte hareket içindeler\" dedi.

İzmir Karşıyaka\'da esnaf ziyaretinde bulunan Hamza Dağ, ana muhalefet partisi CHP\'yi eleştirdi. Hamza Dağ şunları söyledi:

\"CHP önce Adalete Yürüyüşü yaptı. HDP vicdan ve adalet etkinlikleri yaptı. Şimdi de CHP Adalet Kurultayı yapıyor. Bundan sonraki aşamada HDP\'den gelecek. CHP ve HDP birlikte hareket içindeler. 26 Ağustos önemli bir gün 1071 Anadolu kapılarının açılması açısından önemli. Büyük Taarruzun başlaması açısından önemli. Adaletin de emniyetin de ulaşımın da sağlığın da yıllar önce ne pozisyonda olduğunu biliyoruz. Büyük mesafe kaydedildi. Eğer CHP bu konularda eksiklik olduğu iddiasındaysa, buralardan yürüyüşlerle kurultaylarla bir sonuç alması mümkün değil.\"

Ana muhalefet partilerinin tüm dünyada olduğu gibi iktidara en yakın parti olarak bilindiğini, bu konuda TBMM\'de tüm kanalların açık olduğunu kaydeden Dağ, \"Adalet noktasında bir eksiklik düşüncesi varsa Meclis\'e, Adalet Bakanlığı\'na, Başbakanla, Cumhurbaşkanıyla somut örnekler üzerinden görüşme yapabilir. Ancak MİT TIR\'larından dokunulmazlığı kaldırılmış milletvekili Enis Berberoğlu\'nun tutuklanmasından sonra bu kararların alınması samimiyetten uzaktır\" dedi.

CHP\'nin bu yaptıklarının toplum vicdanında karşılık bulmadığını iddia eden Hamza Dağ, \"Bunların ne CHP\'ye ne de Türkiye Cumhuriyeti\'ne faydası olmadığı düşüncesindeyim. Akıllarını başlına alıp inşallah doğru noktayı bulmalarını tavsiye ediyorum\" diye konuştu.

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