"AK Parti Genel Merkezi'nde yeni makam odası yapıldı; Cumhurbaşkanı ve Başbakan aynı katta kalacak"

Partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasa değişikliğinin yüzde 51.4 'evet' oyuyla kabul edildiğinin resmen açıklanmasının ardından AKP'ye üye olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkezi’ndeki makam odası için binanın 8. katındaki tadilat devam ediyor. Tadilat kapsamında AK Parti Genel Merkezi’nin 8. katında yer alan, Başbakan Binali Yıldırım’ın kullandığı Genel Başkanlık makamının 21 Mayıs'taki olağanüstü kongreden sonra partinin başına geçmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yenilendiği, Başbakan Yıldırım için ise 8. katta yeni bir makam odası yapıldığı belirtildi.

Türkiye gazetesinden İsmail Sonsuz'un haberine göre, çalışmalar kapsamda Başbakan Yıldırım’ın danışmanlarından bazılarının odalarının başka yere taşındığı bildirilirken hem Cumhurbaşkanı’nın hem de Başbakan’ın makam odalarının sade olarak düzenlendiği aktarıldı.

Erdoğan ve Yıldırım partiyle ilgili kararları bundan böyle 8. katta birlikte alacak. MKYK ve MYK toplantıları da yine bu katta yapılacak.