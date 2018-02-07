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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kan, FETÖ davasını takip etti

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Isparta'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasını takip etti

07 Şubat 2018 17:21

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Isparta\'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasını takip etti. Kan, \"Hain darbe girişimi başta olmak üzere bu örgütün yapmış olduğu fiilin, işlemiş olduğu her suçun karşılığını göreceğini halk olarak, millet olarak, teşkilat olarak, milletvekilleri olarak görmek istiyoruz\" dedi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Isparta programı kapsamında; 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Eğirdir\'deki 700 Harbiyeliyi Ankara\'ya götürmeye çalıştığı iddia edilen 21 sanığın yargılandığı davayı takip etti. Isparta 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmanın bir bölümünü izleyen Ravza Kavakcı Kan, daha sonra adliye binası önünde gazetecilere açıklama yaptı. Kan, \"Bu, Kara Harp Okulu\'nun, Eğirdir\'de eğitim gören öğrencilerinin Ankara\'ya sevki için yapılan girişimle alakalı mahkemedir. Şu an sanıkların ifadeleri alınmış, savcı mütalaa vermiş ve son beyanlar alınıyor. Ümit ediyoruz en kısa zamanda karar verilir\" diye konuştu.
Isparta\'nın kendileri için önemli olduğunu belirten Ravza Kavakcı Kan, \"Çünkü Isparta, FETÖ hain darbe girişimi öncesinde de 17- 25 Aralık ile beraber FETÖ ile mücadeleyi yapmış bir ilimizdir. Burada maalesef Süleyman Demirel Üniversitesi\'nde hain darbe girişimi öncesinde de lojistik olarak FETÖ\'nün bir yapılanması olmuş. Ve bununla ilgili dava da 11 Aralık\'ta neticelenmiş. Şu anda Yargıtay\'da onay bekliyor. O açıdan Isparta\'ya gelmek ayrıca önemlidir\" dedi.
\'ADALET ÇERÇEVESİNDE NETİCELENECEK\'
Ak Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak bütün darbe girişimi davalarını takip etmeye çalıştıklarını vurgulayan Kan, şöyle dedi:
\"Öncelikle 15 Temmuz darbe girişimi 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en temel hakkı olan hayat hakkına yapılmış bir saldırıydı. Ve ayrıca bu topraklara ümit bağlamış mazlumların da yaşama haklarına yapılmış bir darbe girişimiydi. Bu vesileyle şehit aileleri ve gazilerimize destek olmak için buradayız. Hem de adaletin tecelli ettiğini takip etmek açısından buradayız. Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda, en sağlıklı şekilde, adalet çerçevesinde buradaki duruşmalar da neticelenecek ve adalet tecelli bulacak. Hain darbe girişimi başta olmak üzere bu örgütün yapmış olduğu fiilin, işlemiş olduğu her suçun karşılığını göreceğini halk olarak, millet olarak, teşkilat olarak, milletvekilleri olarak görmek istiyoruz. Bunun için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu manada Isparta\'da yapılmakta olan çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Türkiye\'de asla bölücü darbe girişimi olmayacak. Biz de izin vermeyeceğiz, milletimiz de izin vermeyecek.\"
ŞEHİT EVİNE TAZİYE ZİYARETİ
Ravza Kavakcı Kan ve beraberindekiler daha sonra, geçen cumartesi günü Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz\'ın Işıkkent Mahallesi\'ndeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Kan, evin önündeki taziye çadırında baba Hilmi Yılmaz ve dede Ali Yılmaz ile görüşerek başsağlığı diledi.
\'KİMSEYİ GÜLDÜRMEYECEĞİZ\'
Baba Hilmi Yılmaz, taziye dileklerini kabul ettikten sonra, \"Ben kendimce Türkiye Cumhuriyeti devleti için mücadele veriyorum. Bu bayrak evimin balkonundan hiçbir zaman inmedi. Ben kabul ediyorum. Acı benim, çocuk benim. Vatanımı seviyorum ve devletimin yanındayım. Başım dik. Evladım gitti. İnşallah bize şefaatçi olur. Başımı eğmeyeceğim. Dik duracağım. Kimseyi güldürmeyeceğiz\" dedi.
\'DİMDİK ARKANIZDAYIZ\'
Ravza Kavakcı Kan da \"Biz de şanlı bir milletin temsilcisi sıfatını taşımak için şerefle mücadele ediyoruz. İnşallah Allah ferahlık versin. Allah doğru yoldan ayırmasın. Ali evladımızı da Peygamber Efendimize komşu eyler. Biz de sizin dimdik arkanızdayız\" diye konuştu.
Kan, daha sonra evde anne Emine Yılmaz\'a da taziyede bulundu.

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