"AK Parti gelene kadar 'kadın' kelimesinin adı yoktu Türkiye’de" ifadesiyle tepki çekmişti; Özlem Zengin'den yeni açıklama geldi

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te kadın cinayetleri nedeniyle HDP'lilerin AKP'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdiği sözlerin ardından özellikle sosyal medyadan gelen hakarete varan paylaşımlara tepki gösterdi.

Özellikler "AK Parti gelene kadar 'kadın' kelimesinin adı yoktu Türkiye’de" ifadesi sosyal medyada oldukça eleştirilen AKP'li Zengin, bazı paylaşımları paylaşarak, "Asıl acı veren bu" dedi.

TIKLAYIN - AKP'li Özlem Zengin: AK Parti gelene kadar 'kadın' kelimesinin adı yoktu Türkiye’de

Özlem Zengin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Dün Meclis'te kadın hakları meselesi konuşulurken benim de bir ifadem “kadın dernekleri üzerinden terörü meşrulaştıramazsınız” olmuştu.

Bir tarafta kadın haklarından bahsediyorsunuz ama öbür tarafta kadınları terör örgütünün yüzü haline getiriyorsunuz. Ve devamında da kürsüden AK Parti’ye kadın cinayetlerinden tecavüzden suç ifsad ederek defalarca “tecavüzcü” diyerek aleni ağır hakaret ediyorsunuz, bir kadın Milletvekilimize “kes sesini” diye bağırıyorsunuz.

Tabi bu hakaretlerin karşısında susmamız mümkün değil. Bizatihi Kadın Dernekleri başımızın tacıdır. Fakat hiçbir Kadın veya Genç Derneğinin terörün zeminine tohum atmak için kullanılmasına da müsaade etmeyeceğiz.

Ve PKK’nın katlettiği kadınlarımızın isimleri tek tek aklımızda kazılıyken kadın meselesini en son konuşacak Parti “HDP”dir. Kadın hakları meselesinde kararlılıkla en fazla çalışan gayret gösteren de AK Partidir.

Evet bizler için AK Parti den önce “Kadın kelimesinin anlamı yoktu.” Yaşam hakkı elinden alınmış, yüzde 71’i başörtülü olan kadınlar ancak AK Parti iktidarıyla haklarımızı özgürce yaşamaya başlayabildik.

Eğitim hakkımız sonuna kadar engellendiği gibi mesleğimizi yapmamız ya da seçilme hakkımız da elimizden alınmıştı . Kamusal alanlara dahi giremiyorduk. Durum böyle olunca “kadın kelimesinin adı yoktu” illa Meclis'te ayrıştırarak “başörtülü kadının adı yoktu" mu dememiz gerekiyor?

Tabi bu ızdırabı yaşamayanların bunu anlamasını beklemiyoruz ama asıl acı verici olan karşılaştığımız “nefret suçu”. Konunun dönüp dolaşıp başörtüsü düşmanlığına gelmesi.

Bu zihniyet hiç bitmeyecek. İsteniyor ki bir dönem elimizden alınan yaşam hakkını hiç hatırlatmayalım. Tarihten silinsin gitsin ki pırıl pırıl görünsün geçmişleri. Ama asla böyle olmayacak. Ne unutacağız ne de unutturacağız. Böyle olması gerektiğini yaşadığımız bu son olay bir kez daha gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sözleri nedeniyle sosyal medyadan gelen tepkileri paylaştı.