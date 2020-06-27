"AK Parti gelene kadar 'kadın' kelimesinin adı yoktu" diyen AKP'li Özlem Zengin'e hakaret eden kişi gözaltına alındı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in Meclis'te kadınlarla ilgili yaptığı konuşma sonrasında sosyal medyadan hakaretlerde bulunan şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Zengin ne demişti?

Zengin, TBMM'deki konuşmasında şunları söylemişti:

"Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir. Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu Türkiye'de. Partimizin daha evvel yaptığı kadın kongresinde şunu söylemiştim. Eğer Türkçe'de kelimelerin dişisi, erili olsaydı bir kadın kelimesi olurdu. AK Parti'yi inşa eden kadınlardır. O yüzden ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Sosyal güvenlikten, sağlık hizmetine aile politikalarımızda önce kadın vardır. Türkiye'de cinayetler gibi problemler var mıdır? Vardır… Bunu da çözmek için uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda kanunların daha işler haline gelmesi için gayet sarf ediyoruz. Şu Meclis'te ortaklaşacağımız bir konu varsa kadın meselesidir. Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir."