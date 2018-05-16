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AK Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları kazada öldü (4)

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN AK PARTİLİ SİRAÇ BİNGÖL, TOPRAĞA VERİLDİ AK Parti'nin Ankara'da düzenlediği Seçim Koordinasyon Başkanları toplantısından dönerken, Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Elazığ

16 Mayıs 2018 00:11

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN AK PARTİLİ SİRAÇ BİNGÖL, TOPRAĞA VERİLDİ
AK Parti\'nin Ankara\'da düzenlediği Seçim Koordinasyon Başkanları toplantısından dönerken, Malatya\'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Siraç Bingöl, memleketi Bingöl\'de toprağa verildi. Siraç Bingöl için, Merkez Kurudere Köyü\'nde düzenlenen cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ali Mantı, AK Parti Elazığ milletvekilleri Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk ve Metin Bulut, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, kurum müdürleri, ailesi, yakınları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ANNE BİNGÖL: DAMAT OLACAKTIN
Cenaze töreninde Bingöl\'ün yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Songül Bingöl, \"Keşke göndermeseydim seni. Sahip çıkamadım sana annem. Damat olacaktın, düğünün olacaktı\" diye feryat etti.  İl Müftüsü Mecit Can tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Bingöl\'ün naaşı köy mezarlığına götürülerek defnedildi.

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