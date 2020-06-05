AKP'den 'karşılıksız çek' affına 1 yıl uzatma

AKP’nin Meclis’e sunduğu yeni torba kanundan karşılıksız çek nedeniyle yeniden cezaevine girme riski ile karşı karşıya kalan binlerce kişiye müjde çıktı. Torba kanun ile karşılıksız çek verenlere yeniden cezaevine girmemeleri için yüzde 10’unu ödemeleri halinde 26 Haziran’a kadar tanınan süre bir yıl uzatıldı.

Daha önce Meclis’te kabul edilen Çek Kanunu ile karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkûm olanların cezaevine girmesini engellemek için cezalarının infazı durdurulmuş ve tahliye tarihinden itibaren çek bedelinin ödenmeyen kısmım alacaklıya belirli koşullar altında ödenmesi öngörülmüştü. Yasa ile karşılıksız çek nedeniyle cezaevinde bulunan kişi tahliye tarihinden itibaren 3 ay içerisinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini, kalan kısmını ise ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödeme imkanı getirilmişti.

AKP milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu yeni torba kanunda, 3 ay içerisinde onda birini ödeme koşulu 1 yıla çıkarıldı.

Teklifin gerekçesinde, “Böylece borçlunun bu süre içerisinde ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirerek ödeme imkanının güçlendirilmesi ve alacaklının da alacaklarım tahsil imkanı sağlanması amaçlanmaktadır” denildi.

AKP, 2011’de seçim kampanyası sırasında “ekonomik suça ekonomik ceza” sloganıyla karşılıksız çek düzenlemesine hapis cezasının kaldırılacağı sözü vermiş, 2012’de yasal düzenleme yapılmıştı.

Ancak hapis cezası kaldırılınca çek kullanımı suiistimal edilip karşılıksız çek sayısı olağanüstü artınca 2016’da yeniden karşılıksız çeke, üst sınırı 5 yıl olmak üzere hapis cezası getirildi. Karşılıksız çek sahiplerine de cezaevine girmekten kurtulmaları için ödemeleri amacıyla süre tanındı.

AKPi’nin verdiği yasa, ödeme süresinin dolacağı 26 Haziran’a kadar çıkmazsa, 330 bin dolayında kişinin karşılıksız çek nedeniyle cezaevine girme riski ile karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.