AK Parti Çorum eski İl Başkanına 'şantaj'a tutuklama

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da geçen hafta görevinden istifa eden AK Parti eski İl Başkanı Mehmet Karadağ\'a ulaşıp, elindeki ses kaydı üzerinden şantaj yaptığı iddia edilen E.A., polis tarafından dün gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı koltuğunda 3 yıl oturan ve 31 Mart\'ta yapılacak yerel seçimde belediye başkan adayı gösterilmesi beklenen Mehmet Karadağ, bir hafta önce görevinden istifa etti. Karadağ, düzenlendiği basın toplantısında, \"Siyasi kumpas ya da şantaj diye adlandırılabilecek bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bunları Allah\'a havale ediyorum. Biz onlara hakkımızı helal etmiyoruz\" dedi. Mehmet Karadağ, yaşadığı süreçle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ŞANTAJ İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Öte yandan, dün meydana gelen olayda ise iddiaya göre, Çorum\'da yaşayan E.A. isimli kişi, Karadağ ile irtibata geçerek, kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydının elinde olduğunu söyledi, çeşitli taleplerde bulundu. Şantaj üzerine Mehmet Karadağ, tekrar Cumhuriyet Savcılığına giderek ikinci suç duyurusunda bulundu.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Karadağ\'a şantaj yaptığı iddiasıyla E.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.



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