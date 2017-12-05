AK Parti, CHP ve MHP Milletvekilleri, 'Manisaspor' için bir araya geldi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de 7 puanla düşme hattında yer alan Grandmedical Manisaspor\'un kurtuluşu için siyasi parti temsilcileri dün Manisa\'da bir araya geldi.

Mali sorunlar nedeniyle 9 puanı silinen Manisaspor için AK Parti, CHP ve MHP milletvekillerinin öncülüğünde liderler el ele verdi. AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay öncülüğünde bir otelde basına kapalı olarak düzenlenen toplantıya Vali Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, CHP İl Başkanı Halil Tokul, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kulübün tekrar yükselişe geçmesi ve maddi sıkıntıların atlatılması konularının masaya yatırıldığı toplantı sonrası üç milletvekili birlikte fotoğraf verdi. AK Parti Milletvekili Murat Baybatur, \"Manisalı milletvekillerimizle Ankara\'da bu durumu uzun zamandan beri istişare ediyoruz. İlk defa Manisa\'da toplandık. Ankara\'da 3 vekilimizin de gündeminin ilk 3 maddesi içerisinde Manisaspor yer alıyor\" dedi. CHP Milletvekili Özgür Özel, \"Üçümüz de Manisa sevdalısı insanlarız. Üç partinin de seçmenleri de burada. Manisaspor için gelecekte birlikte olumlu adımlar atmak için bir ön görüşme yaptık\" diye konuştu. MHP Milletvekili Erkan Akçay ise \"El birliğiyle Manisaspor\'u daha iyi bir konuma taşımaya çalışacağız\" ifadelerini kullandı. Vekillerin, Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen\'den kulübün mali tablosunu kamuoyuyla paylaşmasını isteyeceği öğrenildi. Toplantıda Mergen\'in yerine başka bir ismin başkanlığa getirilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı ileri sürüldü.

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