15 Temmuz darbe girişimi sonrası iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile muhalefetteki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında başlayan yakınlaşma, 2019'da yapılacak seçimler için "ittifaka" dönüştü. AKP-MHP'nin ortak gireceği seçim için uyum yasası Meclis'e sunuldu. Yasadaki değişiklik teklifini ve iki partinin ittifakını değerlendiren Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, "AK Parti, bu kez ittifak sayesinde oylarını arttırmadan milletvekili sayısını arttıracak" dedi.

AKP yerel seçimlerde ‘bütünşehir yasası’ ile toplam oylarını arttırmadan, taşra oyları sayesinde bazı büyükşehir belediyelerini kazananmıştı.

"CHP’nin 1. parti olduğu yerlerde, D’Hondt sistemi nedeniyle AK Parti-MHP ittifakı avantaj sağlayabilir" diyen Zeyrek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ittifakların baraj sorununun aşılması için işe yarayabileceğini anlatarak, “Ama içerideki D’Hondt hesabı nedeniyle küçük ortaklar hak ettikleri milletvekillerini alamayabilir” dediğini aktardı.

TIKLAYIN: Milli bakiye, d'Hondt, yüzde 10 barajı: İşte 1946'dan bugüne Türkiye'de uygulanan seçim sistemleri

D’Hondt sistemi nedir?

D'Hondt sistemi, Belçikalı hukukçu ve matematikçi Victor D'Hondt tarafından 1878'de tasarlandı. Nispi temsili temel alan bu sistem, Türkiye’de 1965 Millet Meclisi genel seçimi ile 1966 Millet Meclisi ara seçimi dışında 1961’den bu yana uygulanıyor.

D’Hondt sisteminde bir seçim bölgesinde partilerin aldığı oylar, o seçim bölgesindeki toplam milletvekili sayısına varıncaya kadar bölünüyor. Elde edilen sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanıyor ve milletvekillikleri bu sıralamaya göre partilere paylaştırılıyor. D’Hondt sistemi, bir milletvekilinin temsil ettiği

seçmen sayısını en üst seviyede tutmayı amaçlıyor. Eğer seçimin yapıldığı ülkede seçim barajı varsa, milletvekili çıkarmak için partilere barajı aşma şartı getiriliyor.