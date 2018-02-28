AK Parti Bitlis İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat açıklaması

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- AK Parti Bitlis İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat süreci ile ilgili basın açıklaması yapıldı. İl Başkanı Nesrullah Tanglay, tüm darbeleri ve darbe girişimlerini şiddet ve nefretle kınadıklarını söyledi.

AK Parti il binasında yapılan basın açıklamasına İl Başkanı Nesrullah Tanglay ve partililer katıldı. Basın açıklamasını okuyan İl Başkanı Tanglay, darbelerin insanlık suçu olduğunu söyledi. 28 Şubat 1997\'nin yıl dönümünde tüm darbeleri ve darbe girişimlerini kınadıklarını belirten Tanglay, şöyle konuştu:

\"Darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğramaktadır. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında insanların eğitim, öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ifade haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları elinden alındı ve haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadılar. Bazı firmalar yeşil sermaye denilerek ihalelere alınmayıp, teşebbüs hürriyetleri kısıtlandı ve ekonomiye iş gücüne yapacakları katkıyı yerine getiremediler. Bankalarda milletin trilyonlarca parası hortumlanarak illegal yapılara aktarıldı.\"

Tanglay, 28 Şubat\'ta Ankara sokaklarında tankların yürütüldüğünü hatırlatarak, \"Bürokrasinin bir ayağı olan milli güvenlik kurulu kararlarıyla siyasi hizaya çekilip hükümet yönetimi vesayet odaklarına teslim edildi. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminde açıkça ortaya konulduğu üzere hükümetimiz ve milletimiz darbelere tarihi noktayı koydu. Son hain örneği 15 Temmuz\'da bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe teşebbüsünü artık tarihin karanlıklarına gömüyoruz. AK Parti olarak bu noktadaki kararlığımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizden aldığımız güçle her türlü vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete deklare ediyoruz. Milletimizin feraseti, cesaret ve gayretiyle artık o günleri hiçbir zaman yaşamayacağımıza inanıyoruz\" dedi.



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