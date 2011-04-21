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AK PARTİ BİSMİL İLÇE BAŞKANLIĞINA SALDIRI BİSMİL (A.A)

21 Nisan 2011 01:29

-AK PARTİ BİSMİL İLÇE BAŞKANLIĞINA SALDIRI BİSMİL (A.A) - 20.04.2011 - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı ateşe verildi.  Alınan bilgilere göre, Şentepe Mahallesi'nde bağımsız milletvekili adaylıklarının YSK tarafından iptalini protesto etmek için toplanan grubun çıkardığı ve bir kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına yol açan olayın ardından, Bostancı Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki AK Parti İlçe Başkanlığına gelen bir grup gösterici, kapalı olan parti binasının kapısını kırarak içeri girip ateşe verdi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, AK Parti İlçe binası kullanılamaz hale geldi. AK Parti Bismil İlçe Başkanı Hüseyin Yağmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün içerisinde ilçede yaşanan olaylar nedeniyle esnafın kepenk kapattığını hatırlatarak, ''Sabah partiye geldiğimde esnafın hepsi kapalıydı. Polisle yaptığım görüşmenin ardından gerginlik yaşanmaması için ilçe binasını bugün açmadık. Biraz önce kapı ve camı kırarak içeri giren göstericiler binayı ateşe vermiş. Parti binası kullanılamaz hale gelmiş'' dedi.

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