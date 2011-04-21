-AK PARTİ BİNASININ ÖNÜNDE PATLAMA İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Üsküdar'da AK Parti Bölge Temsilciliği önünde patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi'nde, giriş ve birinci katında AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı Bölge Temsilciliğinin bulunduğu dört katlı binanın önünde patlama oldu. Mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, binanın önüne güvenlik şeridi çekerken itfaiye herhangi bir müdahalede bulunmadan olay yerinden ayrıldı. Ses bombasından kaynaklanmış olabileceği belirtilen patlamayla ilgili çalışma yapan polis, binanın çevresinde park halinde bulunan araçları çekiciyle kaldırdı. Bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarının da incelemeye alındığı bildirildi. Bu arada, olay yerine gelen AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Sinan Aktaş, polisin incelemelerinin sürdüğünü, ses bombası ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi. Aktaş, çete ve mafyalara ülkeyi bırakmayacaklarını ifade ederek, ''Kimse bizi bu noktada yıldıramaz. Bu eylem, vatandaşın teveccühünü kazanmış bir partiye karşı yapılmıştır. Vatandaşı yıldırmak için yapılan bu tür eylemler başarıya ulaşamayacaktır'' dedi.