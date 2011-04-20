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AK PARTİ BİNASINA SALDIRI İSTANBUL (A.A)

20 Nisan 2011 10:34

-AK PARTİ BİNASINA SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı binasına, molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Alınan bilgiye göre, partinin 76. Sokak'taki ilçe binasına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı. Molotofkokteyllerinin binanın dış kapısına ve camlarına isabet etmesi sonucu, küçük çapta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Saldırı sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Görgü tanıkları, saldırıyı, bir otomobilden inen 14-15 yaşlarındaki üç çocuğun gerçekleştirdiğini söyledi. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, kaçan saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

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