-AK PARTİ BİNASI ÖNÜNDE SES BOMBASI MERSİN (A.A) - 30.03.2011 - Mersin'in merkez ilçesi Toroslar'da, AK Parti ilçe teşkilatı binası önünde ses bombası patladı. Zeki Ayan Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde bulunan AK Parti Toroslar ilçe binasının önünde sabaha karşı meydana gelen patlamada herhangi bir maddi hasar oluşmadı. Olay sonrasında incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya ses bombasının neden olduğunu bildirdiler. Yetkililer, eşkali belirlenen zanlının yakalanması amacıyla araştırmaların sürdüğünü bildirdiler.