'AK Parti başkanlığı için Gül diyorum, görev üzerimize kalırsa itiraz etmeyiz'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, “30 Ağustos ile 2015 seçimleri arasında Başbakanlık teklifi yapılırsa, biz bunu kendi aramızda konuşuruz. Bunu benden daha iyi yapacak olanların da mevcut olduğunu söylerim ama görev olarak üzerimizde kalırsa, buna da hiç kimse itiraz etmez” dedi.

Arınç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün AKP’nin başına gelmesinin bir seçenek olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Elbette çok güçlü bir seçenektir. Onun olabileceğini söylüyorum. O olmazsa dünyanın sonu değil. Abdullah Gül kadar veya en az onun kadar çalışabilecek başka arkadaşlarımız da olabilir. Bazı meziyetleri sebebiyle ben şahsen Gül diyorum.”

Arınç, Star televizyonunda canlı yayında soruları yanıtladı. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın geçmişte bazı bakanların zafiyeti olduğuna ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, Arınç, “Bakanları hedefe koyan bir konuşmasını hatırlamıyorum. İyi niyetli demek lazım. Çünkü karşılaştığımız olaylarda hepimiz saf olduğumuzu ifade ettik. Kandırılmış, aldatılmış veya saflığımıza verilmiş olduğunu düşündük” yanıtını verdi.

Son operasyonlara ilişkin, 30 civarında gözaltı yapıldığını, usulsüz, kanun dışı dinlemelerin söz konusu olabileceğini beliren Arınç, 5-6 aydan beri, dinlemelerle ilgili kayıtlar ortaya çıktığında idari ve adli soruşturmalar yapıldığını belirtti. “Yargı ve medya ayağı olabilir mi?” sorusuna ise Arınç, “17 Aralık’tan bu yana yaşadığımız olaylarda, bir yargı bağlantısının da destek verici bir tutum içinde olduğu ve görevlerini açıkça suistimal ettikleri, kötüye kullandıkları şeklinde bir delil varsa, şüphesiz ama onlar kendi kanunlarına da tabi.”

Arınç, “30 Ağustos ile 2015 seçimleri arasında Başbakanlık teklifi yapılırsa, biz bunu kendi aramızda konuşuruz. Bunu benden daha iyi yapacak olanların da mevcut olduğunu söylerim ama görev olarak üzerimizde kalırsa, buna da hiç kimse itiraz etmez” dedi.

‘Dünyanın sonu değil’

Arınç, Gül’ün AKP’nin başına gelmesinin bir seçenek olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Elbette çok güçlü bir seçenektir. Onun olabileceğini söylüyorum. O olmazsa dünyanın sonu değil. Abdullah Gül kadar veya en az onun kadar çalışabilecek başka arkadaşlarımız da olabilir. Bazı meziyetleri sebebiyle ben şahsen Gül diyorum.”