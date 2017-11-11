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Ak Parti Aydın il başkanı belli oldu

Burhan CEYHAN-Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA) - AK Parti'nin Aydın yeni İl Başkanı 22'nci ve 23'üncü dönem milletvekilli Ahmet Ertürk oldu

11 Kasım 2017 00:55

Burhan CEYHAN-Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA) - AK Parti\'nin Aydın yeni İl Başkanı 22\'nci ve 23\'üncü dönem milletvekilli Ahmet Ertürk oldu.
Ak Parti Aydın eski milletvekillerinden Ahmet Ertürk, Ak Parti İl Başkanlığı görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kendisini telefonla arayarak görevi tebliğ ettiğini belirtip, \"Ak Parti\'nin Aydın\'da başarılı olması için var gücümüzle çalışacağız. Bize duyulan güvene layık olacağız. Bu göreve getirilmemden dolayı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Artık Aydın ilimizde birlik, beraberlik ve çalışma zamanı. Var gücümüzle çalışarak ülkemizin ve Aydınımızın gelişip kalkınması için çaba harcayacağız\" dedi.

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